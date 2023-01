DOSB: Russland-Rückkehr "nur unter strengen Voraussetzungen"

Das IOC drängt auf die Lockerung der Sanktionen gegen russische und belarussische Athleten, und auch der Deutsche Olympische Sportbund unterstützt das Ansinnen - allerdings "nur unter strengen Voraussetzungen", die der DOSB am Donnerstag dem SID mitteilte. Der Verein Athleten Deutschland sieht dagegen den Zeitpunkt, um über die Wiedereingliederung zu sprechen, noch nicht gekommen; das Bundesinnenministerium in den IOC-Plänen auf dem Weg zu den Spielen 2024 einen "völlig falschen Weg".

Die Kritik teilt der DOSB. "Neutralität", wie sie "bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang und Tokio praktiziert wurde", sei nicht ausreichend. Das IOC treibt die Planungen für die Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten voran. Der neutrale Status sowie ein "klares Bekenntnis" zur Olympischen Charta seien zentrale Bestandteile, hatte die Ringe-Organisation am Mittwoch mitgeteilt.

Der DOSB gab an, die "schwierige Situation, in der sich der Weltsport befindet" zu verstehen. "Der Sport will vereinen und nicht trennen, seine Mission ist es, Menschen im friedlichen Wettstreit zusammenzubringen", hieß es in der Stellungnahme. Dazu seien aber weitere Voraussetzungen nötig.