Premier League: FC Everton steht nach Lampard-Aus zum Verkauf

In den vergangenen Monaten hatte sich der britisch-iranische Milliardär noch um Investitionen von außen bemüht, was aber noch nicht von Erfolg gekrönt war.

Lampard gefeuert und teurer Stadion-Neubau

Demnach möchte Moshiri sein Geld, das er in das neue Stadion, das am Bramley-Moore-Dock gebaut wird, investiert hat, wieder hereinholen. Die Baukosten sollen sich auf 505 Millionen Pfund belaufen, etwa die geforderte Verkaufssumme.

Dem Vernehmen nach wurde Deloitte, die umsatzstärkste Management- und Strategieberatung sowie Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Welt, mit dem Verkauf des Traditionsklubs beauftragt, der sich aktuell in der Premier League in akuter Abstiegsgefahr befindet. Deloitte wollte auf Anfrage des Guardian bisher aber keinen Kommentar abgeben.

Deshalb musste am vergangenen Montag auch Chelsea-Legende Frank Lampard seinen Hut nehmen! „Das Engagement und die Hingabe von Frank und seinem Team waren während ihrer gesamten Zeit beim Club vorbildlich, aber die jüngsten Ergebnisse und die aktuelle Lage in der Liga machten diese schwierige Entscheidung unumgänglich", schrieb der Klub in einem Statement auf seiner Homepage.

Doppelter Rückschlag für abstiegsbedrohtes Everton

Lampard hatte Everton im Januar 2022 übernommen und als Tabellen-16. gerade so vor dem Abstieg bewahrt. Nach nur drei Siegen in 20 Liga-Spielen in der laufenden Saison zog Everton schließlich die Reißleine und entließ den früheren englischen Nationalspieler, der in 40 Partien durchschnittlich nur exakt einen Punkt geholt hatte.