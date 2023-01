Para-WM: Rieder und Rothfuss holen im Riesenslalom Medaillen

Skirennläuferin Anna-Maria Rieder bleibt bei den Weltmeisterschaften im katalanischen Espot in der Medaillenspur. Die 22-Jährige gewann in der stehenden Klasse im Riesenslalom Silber, ihre Teamkollegin Andrea Rothfuss holte zudem Bronze für den Deutschen Behindertensportverband (DBS). Rieder hatte bereits in der Abfahrt triumphiert und war in der Super-Kombination Zweite geworden. Für Rothfuss war es bereits die 30. WM-Medaille ihrer Karriere.