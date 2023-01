Medien: Belgien will Joachim Löw als Nationaltrainer

Seitdem Joachim Löw als Bundestrainer 2021 zurücktrat, ranken sich immer wieder Gerüchte um einen neuen Trainerjob. Laut Nieuwsblad will nun eine Top-Nation Löw verpflichten.

Seitdem ranken sich immer wieder Gerüchte um die sportliche Zukunft des Weltmeister-Trainers von 2014. (NEWS: Wird Löw Trainer in der Türkei?)

Wie die belgische Zeitung Het Nieuwsblad nun berichtet hat, könnten sich Löw und Flick bei der Heim-EM 2024 in 18 Monaten womöglich gegenüberstehen.

Löw, Pochettino und Villas-Boas auf Belgiens Shortlist

In der FIFA-Weltrangliste belegt Belgien einen starken vierten Platz. Doch die goldene Generation der Belgier konnte die hohen Erwartungen bei den vergangenen Endrunden nicht erfüllen. (NEWS: Belgiens letzte Chance auf den Titel)

Bei der EM 2021 und 2016 war bereits im Viertelfinale für Kevin De Bruyne und Co. Schluss. Bei der WM 2014 scheiterte Belgien ebenfalls im Viertelfinale, in Katar bereits in der Gruppenphase.