Bundesliga: Nächster Neuer für Schalke! Königsblaue holen Abwehrspieler mit Champions-League-Erfahrung

Die Königsblauen sichern sich nach SPORT1 -Informationen die Dienste von Moritz Jenz. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger kommt auf Leihbasis und kostet etwas unter 250.000 Euro an Leihgebühr. Der gebürtige Berliner war bisher vom FC Lorient an Celtic Glasgow ausgeliehen. Dieser Leihvertrag wurde nun aufgelöst und Jenz wechselt zu den Königsblauen.

Schalke sichert sich Kaufpflicht

Und er kommt mit Champions-League-Erfahrung ins Revier. Neben den elf Einsätzen in der schottischen Liga stand der Deutsche auch in allen sechs Spielen in der Königsklasse in der Startelf.