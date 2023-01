Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Milan-Verkauf

Die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verkaufs des AC Mailand vom Elliott-Fonds an die Gesellschaft RedBird im vergangenen August.

Die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verkaufs des italienischen Fußball-Meisters AC Mailand vom Elliott-Fonds an die Gesellschaft RedBird im vergangenen August. Die Untersuchungen wurden aufgrund einer Beschwerde des ehemaligen Minderheitsaktionärs des Klubs, der in Luxemburg ansässigen Gesellschaft Blue Skye, aufgenommen. Es bestehe der Verdacht der Veruntreuung, berichteten italienische Medien am Donnerstag.