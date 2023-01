Bundesliga: Nach dem Augsburg-Spiel - Erneute Gehirnerschütterung bei Gladbachs Kramer

Christoph Kramer könnte Borussia Mönchengladbach bei der Partie gegen die TSG Hoffenheim fehlen. Der Mittelfeldmotor laboriert an einer Gehirnerschütterung.

Der Mittelfeldspieler sei „ein paar Sekunden weg“ gewesen, sagte Trainer Daniel Farke nach der 0:1-Niederlage. Kramer hat in seiner Karriere immer wieder teils schwere Kopfverletzungen erlitten - die bekannteste im WM-Finale 2014, an das er sich in Teilen nicht mehr erinnert.