Handball-WM: Personelle Wechsel nach deutschem Viertelfinal-Aus Personelle Wechsel nach deutschem Aus

DHB-Kritik nach WM-Aus: "War nur gutes Mittelmaß"

SID

Alfred Gislason mischt für die beiden Platzierungsspiele nochmal den Kader neu und nominiert ein Duo nach. Paul Drux reist vorzeitig ab.

Nach dem deutschen Viertelfinal-Aus bei der Handball-WM nimmt Bundestrainer Alfred Gislason nochmal Änderungen am Kader vor: Das DHB-Team wird im WM-Endspurt von Rückraumspieler Lukas Stutzke und Rechtsaußen Lukas Zerbe unterstützt.

Gislason nominierte die beiden Spieler für die zwei noch ausstehenden Partien in der Platzierungsrunde nach, Stutzke (Bergischer HC) und Zerbe (TBV Lemgo) stießen am Donnerstag in Stockholm zum deutschen Team.

Stutzke und Zerbe neu dabei - Drux reist ab

Paul Drux trat am Tag nach dem Viertelfinal-Aus gegen Olympiasieger Frankreich (28:35) die Reise von Danzig nach Schweden dagegen nicht mehr an, sondern reiste mit dem Zug in die Heimat. Der Rückraumspieler von Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin hatte zum Ende der Hauptrunde mit einem Erkältungsinfekt zu kämpfen und soll sich auskurieren.