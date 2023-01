Mies komplettiert deutsches Davis-Cup-Team

Bundestrainer Michael Kohlmann hat Andreas Mies als fünften Mann für das Davis-Cup-Duell mit der Schweiz nominiert. Nicht zum Einsatz kommen wird somit dessen langjähriger Doppelpartner Kevin Krawietz, der am Mittwoch zum ersten Mal Vater geworden war. In der Qualifikationsrunde vom 3. bis 4. Februar in Trier schlagen zudem Alexander Zverev, Oscar Otte, Jan-Lennard Struff und Tim Pütz für den Deutschen Tennis Bund (DTB) auf.