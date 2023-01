Zweitligist verlängert mit Trainer

Der 48-Jährige war im Februar 2022 zum Ex-Bundesligisten gekommen und führte ihn von Platz 16 auf zehn und souverän zum Klassenerhalt. Vor dem Rückrundenstart am Freitag gegen den 1. FC Magdeburg liegen die Rheinländer auf dem siebten Rang, sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Thioune erklärte: „Im vergangenen Jahr haben wir alle gemeinsam einen Schritt nach vorne gemacht, doch wir sind noch nicht am Ende unserer Entwicklung angekommen. Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, in der Bundesliga an der Seitenlinie zu stehen. Diesen Traum möchte ich mit der Fortuna verwirklichen.“