Transfermarkt: Ex-BVB-Star vor Rückkehr in die Bundesliga?

Die TSG Hoffenheim will offenbar Thomas Delaney in die Bundesliga zurückholen. Der Däne, der bereits für Dortmund und Werder spielte, soll ausgeliehen werden.

Thomas Delaney steht offenbar vor einer Rückkehr in die Bundesliga.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge arbeitet die TSG Hoffenheim an einer Ausleihe des Dänen, der bereits von 2017 bis 2021 für Werder Bremen und den BVB in Deutschlands höchster Spielklasse aktiv war. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Delaney bei WM verletzt

Delaney nahm mit Dänemark auch an der WM in Katar teil, verletzte sich aber im ersten Gruppenspiel. Mit Kasper Dolberg haben die Hoffenheimer in diesem Winter bereits einen Dänen verpflichtet.