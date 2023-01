Russische Teilnahme an den Asienspiele möglich

Die Asienspiele finden im Herbst 2023 in China statt © AFP/SID/TANG CHHIN SOTHY

Die Rückkehr der russischen und belarussischen Sportler in den Weltsport wird konkreter - und wie geplant dürfte sie in Asien stattfinden. Am Tag nach der nächsten IOC-Ankündigung, den Bann zu lockern, sprach sich auch die Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees aus Asien für die Wiedereingliederung der sanktionierten Sportlerinnen und Sportler aus.