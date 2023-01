Tennis, Australien Open: Erste Finalteilnehmerin fix!

Die 23-jährige Kasachin setzte sich mit ihrer wuchtigen Spielweise im Halbfinale von Melbourne 7:6 (7:4), 6:3 gegen die zweimalige Turniersiegerin Wiktoria Asarenka aus Belarus durch. Rybakina trifft am Samstag im Endspiel auf Asarenkas Landsfrau Aryna Sabalenka oder die Polin Magda Linette. (NEWS: Alles zum Tennis)

Rybakina, die auf dem Weg ins Halbfinale unter anderem die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen ausgeschaltet hatte, ist gebürtige Russin und schlägt seit 2018 für Kasachstan auf. Ihr Coup in Wimbledon war der erste Grand-Slam-Titel für das Land. Asarenka konnte 2012 und 2013 die Trophäe Down Under gewinnen und wartet seither auf einen weiteren Major-Triumph. (NEWS: Abgestürzte Großmacht im Aufwind)