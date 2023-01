DEL: Ingolstadt verpflichtet Flügelstürmer Ronning

Der ERC Ingolstadt hat seine Offensivreihe für die entscheidende Saisonphase verstärkt. Wie der Tabellendritte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte, wechselt Flügelstürmer Ty Ronning vom nordamerikanischen AHL-Klub Iowa Wild an die Donau. Der 25-jährige US-Amerikaner, der am Freitag in Ingolstadt erwartet wird, unterschrieb eine Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit.