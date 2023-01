NBA: Irres 60-Punkte-Spiel - die Zahlen dahinter sind noch beeindruckender

Für Lillard war es bereits das vierte 60-Punkte-Spiel in seiner Karriere, seine Karrierebestleistung von 61 Punkten verpasste er knapp. In Sachen Effizienz setzte er in dieser Nacht neue Maßstäbe: Der Blazers-Star benötigte nur 29 Wurfversuche und dazu 10 Freiwurfversuche, er hatte überragende eine Wurfquote von 72,4 Prozent aus dem Feld. Nur zwei Spieler in der NBA-Geschichte (Karl Malone und James Harden) haben 60 Punkte mit weniger Wurfversuchen erzielt.