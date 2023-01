FC Bayern: So reagiert Oliver Kahn auf brisante Frage in Causa Neuer

Mit deutlicheren Worten ergänzte der 53 Jahre alte Titan: „Manuel Neuer ist seit vielen Jahren unser Kapitän und unsere Nummer eins. Er hat in der Vergangenheit großartige Leistungen für den FC Bayern gezeigt, die enorm zum sportlichen und damit auch zum wirtschaftlichen Erfolg des Klubs beigetragen haben.“ Neuers „Verdienste sind mit Geld kaum aufzuwiegen“, fügte Kahn noch an. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Uli Hoeneß poltert im Doppelpass: „Sehr seltsam und unglaublich“

Zu Neuers Skitour, die mit dem Beinbruch endete, sagt Hoeneß: „Dass der Manuel da einen Fehler gemacht hat, weiß er wahrscheinlich selbst. Trotzdem darf man nicht vergessen, was er für Bayern geleistet hat. Wenn ich lese, dass darüber nachgedacht werden muss, dass er die acht Millionen für Sommer zahlen muss, dann sieht man, da wird den Leuten so lange in den Hintern getreten, wie man sie braucht, und wenn sie am Boden liegen, wird draufgetreten.“