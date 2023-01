Anzeige

Erste Entscheidungen auf den Bahamas Erste Entscheidungen auf den Bahamas

Isaac Haxton © Danny Maxwell

Robin Scherr

Das PokerStars Caribbean Adventure auf den Bahamas läuft auf Hochtouren. Die ersten großen Entscheidungen sind gefallen und beim PCA Main Event ist der zweite Spieltag absolviert.

Isaac Haxton gewinnt das PCA Super High Roller

Beginnen wir mit dem teuersten Turnier des gesamten Festivals, dem $100.000 PCA Super High Roller. Der Startschuss fiel bereits am Sonntag und die Liste der Stars war lang. Mit Justin Bonomo, Bryn Kenney, Stephen Chidwick, David Peters, Dan Smith und Mikita Badziakouski waren allein sechs Spieler aus der Top Ten der All-Time Money List am Start. Dazu kamen unter anderem Steve O‘Dwyer, Mike Watson, Isaac Haxton, Adrian Mateos, Sam Greenwood sowie die Deutschen Fedor Holz, Christoph Vogelsang und Sirzat Hissou.

Die Late-Registration endete mit Beginn von Spieltag bei 49 Entries, der Preispool betrug somit $4.753.980 und der Titelgewinn war mit $1.545.080 dotiert. Im Vergleich zu 2019 (61 Entries und $5,9 Millionen) war es dann doch ein signifikanter Rückgang.

Holz, Vogelsang und Hissou konnten in den Kampf um die sieben bezahlten Plätze nicht eingreifen und auch Ben Heath ging leer aus. Der Brite verlor seine letzten Chips an der Moneybubble an Mateos.

Der Spanier dagegen zählte auch zu den drei Spielern, die sich am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, das dann zu einem Deal führte. Mateos sicherte sich als Chipleader $1.095.903, Haxton akzeptierte $1.082.230 und Seth Davies $1.078.347. Den Eintrag in die Siegerliste, der mit einer Trophy honoriert wurde, schaffte Isaac Haxton, der zunächst Mateos auf Platz drei und schließlich Davies auf Platz zwei eliminierte.

Christian Rudolph wird Dritter beim BSOP Main Event

Eine Top-Platzierung gab es aus deutscher Sicht beim $1.100 Main Event der im Rahmen des PCA veranstalteten Brazilian Series of Poker (BSOP). Hier hatten 460 Entries für einen Preispool in Höhe von $446.200 gesorgt und Christian Rudolph spielte lange Zeit um den Sieg mit.

Am Ende reichte es aber nicht gegen Allan Barnes. Der Kanadier nahm in der entscheidenden Phase so richtig Fahrt auf. Die Führung eroberte Barnes durch einen Cooler mit [as][ad] gegen [kh][kd] von Jonathan Little, der mit Platz vier und $29.950 zufrieden sein musste. Wenig später war Rudolph mit A♠️9♠️ gegen K♦️Q♥️ von Barnes All-in und schied durch die Q♣️ am River auf Platz drei für $38.950 Preisgeld aus.

Christian Rudolph

Gegen den Spanier Vicente Delgado ($54.550) brachte Barnes seine Führung dann ins Ziel und kassierte neben der BSOP Trophy $86.650 Prämie.

PCA Main Event erfüllt die Erwartungen auf den letzten Drücker

Die Zahlen beim $10.300 PCA Main Event lagen nach den beiden Starttagen mit insgesamt 640 Entries deutlich hinter den Erwartungen. Bei der letzten Ausgabe im Jahr 2019 waren es 865 Entries. Umso überraschender war es dann, dass die am zweiten Spieltag für zwei weitere Level geöffnete Late-Registration, die Gesamtzahl doch noch auf 889 hochschraubte.

Im Preispool liegen damit $8.623.300, und die Veranstalter haben sich bei 127 bezahlten Plätzen für eine sehr top-lastige Auszahlungsstruktur entschieden. So beträgt die Prämie für den kommenden PCA Champion satte $1,5 Millionen, Platz zwei bringt $1 Million und Platz drei noch $677.400.

Den heute Abend um 18 Uhr deutscher Zeit beginnenden dritten Spieltag haben 151 Spieler erreicht, es geht also direkt in Richtung Moneybubble für den Mincash in Höhe von $17.600.

Alex Kulev

In Führung liegt der Bulgare Alex Kulev (704.000 Chips), der erst vor zwei Tagen das GGPoker Super MILLION$ auf Platz fünf abgeschlossen hatte. In den Top Ten befinden sich auch Titelverteidiger Chino Rheem (428.000), Chance Kornuth (380.000), Mustapha Kanit (366.900) und der deutsche Pro Mauricio Ferreira Pais (366.500).

Weitere bekannte deutsche Spieler im Feld sind Pascal Hartmann (225.000), Leonard Maue (224.000), Giuseppe Pantaleo (196.000) und Christopher Frank (169.500). Weitere internationale Top-Spieler sind unter anderem Anton Wigg (286.500), Nick Petrangelo (261.500), Andras Nemeth (247.000), Ramon Colillas (236.000), John Juanda (176.500) und Mike Watson (164.500).