Mihambo: Familienplanung erst nach der Karriere

Nach ihrem Trainingslager zuletzt auf La Palma steigt Mihambo am kommenden Freitag in Karlsruhe über 60 m in die Hallensaison ein (ab 18.30/Livestream auf swr.de, am Sonntag beim Hallen-ISTAF in Düsseldorf (ab 14. Uhr/Livestream auf zdf.de) geht sie dann erstmals in diesem Jahr im Weitsprung an den Start. Im Sommer könnte die Athletin der LG Kurpfalz bei der WM in Budapest zum dritten Mal in Serie den Titel gewinnen.