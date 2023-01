Premier League Darts 2023 auf SPORT1: Alle Infos, Termine, Paarungen mit van Gerwen, Price, Wright, Smith

Die Premier League Darts geht in eine neue Saison. Die Top 4 der PDC Order of Merit ist gesetzt. Vier Wildcards werden noch vergeben. SPORT1 hat alle Infos, Termine und Regeln.

Ab dem 2. Februar werden wieder die Pfeile geworfen. Der letzte Spieltag findet am 18. Mai statt, ehe eine Woche später die Playoffs ausgetragen werden. Titelverteidiger ist der Niederländer Michael van Gerwen, der den Wettbewerb insgesamt schon sechsmal gewinnen konnte. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Sicher mit dabei ist die Top 4 der PDC Order of Merit: Weltmeister Michael Smith (England), Peter Wright (Schottland), van Gerwen (Niederlande) sowie Gerwyn Price (Wales). Dazu kommen vier weitere Teilnehmer, die ihren Platz per Wildcard bekommen.

Modus

Wie die PDC im September mitteilte, wird der Modus des vergangenen Jahres beibehalten. Dabei spielt jeder gegen jeden je zweimal. Am 8. und am 16. Spieltag wird die Paarung über die Tabelle ermittelt.

Die Sieger der jeweiligen Liga-Partien an jedem Spieltag treten anschließend noch in einem Halbfinale sowie einem Finale an. Ein Sieg in einer Ligapartie bringt zwei Punkte, ein Halbfinalsieg einen weiteren - der Finalsieg beschert dem Gewinner schließlich zwei Punkte, sodass er auf insgesamt fünf kommt.