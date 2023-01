Bundesliga: SV Werder Bremen – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Setzt Bremen der Erfolgswelle von Wolfsburg ein Ende? Die jüngsten Auftritte des Teams von Trainer Niko Kovac brachten eine starke Ausbeute ein. Der SV Werder Bremen musste sich am letzten Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin mit 1:2 geschlagen geben. Der VfL Wolfsburg muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Das Hinspiel zwischen den Gästen und Werder endete 2:2.

Große Sorgen wird sich Ole Werner um die Defensive machen. Schon 34 Gegentore kassierte Bremen. Mehr als zwei pro Spiel – definitiv zu viel. Der bisherige Ertrag der Gastgeber in Zahlen ausgedrückt: sechs Siege, drei Unentschieden und sieben Niederlagen. Der SV Werder Bremen verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.