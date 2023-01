2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 20:30 Uhr)

Hannover trifft am Samstag mit FCK auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Das letzte Ligaspiel endete für Hannover 96 mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Holstein Kiel. Lautern gewann das letzte Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:1 und liegt mit 29 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel fuhr der 1. FC Kaiserslautern gegen 96 die Punkte bereits durch einen 2:1-Erfolg ein. Ein gutes Omen für das anstehende Rückspiel?