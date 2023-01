3. Liga: MSV Duisburg – VfL Osnabrück (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag bekommt es der MSV Duisburg mit dem VfL Osnabrück zu tun, einem Kontrahenten, der auf einer Welle des Erfolgs reitet. Am letzten Spieltag nahmen die Zebras gegen den SV Waldhof Mannheim die siebte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Osnabrück siegte im letzten Spiel gegen Borussia Dortmund II mit 2:1 und besetzt mit 25 Punkten den neunten Tabellenplatz. Im Hinspiel hatte der VfL Osnabrück als 1:0-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen.