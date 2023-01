3. Liga: Hallescher FC – FSV Zwickau (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen Halle nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen Zwickau? Am letzten Spieltag nahm Hallescher FC gegen die SV Wehen Wiesbaden die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Der FSV Zwickau musste sich am letzten Spieltag gegen den TSV 1860 München mit 1:3 geschlagen geben. Gelingt Halle die Revanche? Im Hinspiel kassierte der Gastgeber eine knappe Niederlage gegen Zwickau.