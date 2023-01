3. Liga: SV Meppen – VfB Oldenburg (Samstag, 14:00 Uhr)

In den letzten 15 Spielen sprang für den SV Meppen nicht ein Sieg heraus. Gegen Oldenburg soll sich das ändern. Am vergangenen Samstag ging Meppen leer aus – 1:2 gegen den Sport-Club Freiburg II. Die neunte Saisonniederlage kassierte VfB Oldenburg am letzten Spieltag gegen SG Dynamo Dresden. Im Hinspiel gingen beide Mannschaften mit einem 1:1 auseinander.