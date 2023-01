Copa del Rey: Ter Stegen rettet Barcelona weiter

Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele hat den FC Barcelona ins Halbfinale des spanischen Fußball-Pokals geschossen. Der französische Vizeweltmeister traf beim 1:0 (0:0) im Viertelfinale gegen Real Sociedad in der 52. Minute.

Die Gastgeber mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen und Torjäger Robert Lewandowski in der Startelf dominierten gegen den Tabellendritten das Geschehen - besonders nach der Roten Karte gegen Brais Mendez (40.) war Barca deutlich überlegen. Dembele nutzte eine der vielen Möglichkeiten.

San Sebastian erarbeitete sich nach dem Treffer mehrere Chancen auf den Ausgleich, vor allem ter Stegen rückte in den Schlussminuten der Partie ins Rampenlicht: Zunächst unterlief ihm ein fataler Fehlpass direkt in die Füße von Gegenspieler Martín Zubimendi, der Robert Navarro in Szene setzte.