Bundesliga: FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Augsburg und Gladbach ohne Torerfolg in die Kabinen. Bei Borussia Mönchengladbach kam zu Beginn der zweiten Hälfte Florian Neuhaus für Christoph Kramer in die Partie. In der Schlussphase nahm Enrico Maaßen noch einen Doppelwechsel vor. Für Elvis Rexhbecaj und Arne Maier kamen Niklas Dorsch und Fredrik Jensen auf das Feld (81.). Tore blieben den 23.158 Zuschauern bis zur 82. Minute, in der Mergim Berisha für den FC Augsburg zum 1:0 erfolgreich war, vorenthalten. Daniel Farke wollte die Borussia zu einem Ruck bewegen und so sollten Hannes Wolf und Semir Telalovic eingewechselt für Stefan Lainer und Kouadio Koné neue Impulse setzen (87.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem FCA und Gladbach aus.