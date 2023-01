Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfL Bochum 1848, 2:0 (1:0)

Der VfL Bochum 1848 kehrte vom Auswärtsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 0:2. Auf dem Papier ging Bayer als Favorit ins Spiel gegen den VfL – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Edmond Tapsoba versenkte vor 27.820 Zuschauern einen Elfmeter im Netz und besorgte so die 1:0-Führung für Leverkusen. Ein Tor mehr für den Gastgeber machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Beim Team von Trainer Xabier Alonso Olano kam zu Beginn der zweiten Hälfte Amine Adli für Callum Hudson-Odoi in die Partie. Adam Hlozek beförderte das Leder zum 2:0 von Bayer 04 Leverkusen in die Maschen (53.). Bochum stellte in der 70. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Jordi Osei-Tutu, Philipp Förster und Silvere Ganvoula für Saidy Janko, Takuma Asano und Christopher Antwi-Adjei auf den Platz. In der Schlussphase nahm Thomas Letsch noch einen Doppelwechsel vor. Für Danilo Soares und Anthony Losilla kamen Gerrit Holtmann und Kunde Malong auf das Feld (83.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Bayer gegen den VfL Bochum 1848 die volle Ausbeute ein.