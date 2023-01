Bundesliga: Torreichste Hinrunde seit 31 Jahren

Die 18 Teams kamen gemeinsam auf 501 Tore. Zuletzt waren in der Saison 1991/92 in einer Hinrunde mehr Treffer erzielt worden, damals spielten aber 20 Teams in der Bundesliga, die an den ersten 19 Spieltagen 510-mal trafen. 1985/86 waren es nach der Hinrunde und 17 Spieltagen 518 Tore.