Nach Knall um Tapalovic: Timo Hildebrand warnt FC Bayern: "Vielleicht unterschätzen sie ..."

In einer Mitteilung zur Trennung von Tapalovic führte Sportvorstand Hasan Salihamidzic „Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit" als Grund an.

Hildebrand führt eigenes Negativbeispiel an

Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter fügte an, dass das Verhältnis „elementar“ sei, und nannte ein Beispiel aus der eigenen Vergangenheit: „Ohne meinen Torwarttrainer in Stuttgart wäre ich nie zu dem gereift, der ich in Stuttgart geworden bin.“