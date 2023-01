Bundesliga: Wirtz legt beim Startelf-Comeback Tor auf - Leverkusen marschiert

Florian Wirtz meldet sich bei Bayer Leverkusen in der Startelf zurück - und macht den Unterschied. Die Werkself macht den nächsten Schritt in Richtung Europapokal-Plätze.

Wirtz legt Tor auf

Wirtz stand nach seinem Kreuzbandriss am Mittwochabend zum ersten Mal seit 318 Tagen wieder in einem Pflichtspiel von Beginn an für die Leverkusener auf dem Platz. Der 19-Jährige war zuletzt am Sonntag in Mönchengladbach erst in der 74. Minute eingewechselt worden.