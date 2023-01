Niederlage in Augsburg: Gladbach verliert Anschluss

Borussia Mönchengladbach verzweifelt an Berisha (l.) © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Borussia Mönchengladbach droht endgültig den Anschluss an die internationalen Plätze in der Fußball-Bundesliga zu verlieren. Zum Hinrundenabschluss verlor die Mannschaft von Trainer Daniel Farke nach einer schwachen Leistung beim abstiegsbedrohten FC Augsburg verdient mit 0:1 (0:0), machte mit der zweiten Niederlage den Fehlstart ins neue Jahr perfekt und taumelt weiter in Richtung Tabellenmittelfeld.