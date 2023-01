Transfer News: Funkt Real Leverkusen bei Fran García dazwischen?

Bayer Leverkusen zeigt starkes Interesse am spanischen Linksverteidiger Fran García. Doch Real Madrid könnte der Werkself entscheidend in die Suppe spucken.

Der 23-Jährige sei der absolute Wunschspieler von Bayer-Trainer Xabi Alonso, der seinen spanischen Landsmann demnach in einem Gespräch höchstpersönlich von einem Wechsel in die Bundesliga überzeugt haben soll.

Real besitzt Vorkaufsrecht

Die Leverkusener haben zudem Rayo darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie die Ausstiegsklausel über zehn Millionen Euro in Garcías Vertrag ziehen werden. Das Problem aber ist: Real Madrid besitzt ein Vorkaufsrecht und 50 Prozent der Transferrechte am 1,69 Meter großen Abwehrspieler. Die Königlichen könnten also noch dazwischenfunken. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)