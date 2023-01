Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund, 1:2 (1:1)

Die 31.500 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Jae-Sung Lee brachte Mainz bereits in der zweiten Minute in Front. Die Gastgeber bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Julian Ryerson für den Ausgleich sorgte (4.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Gleich drei Wechsel nahm Borussia Dortmund in der 62. Minute vor. Donyell Malen, Emre Can und Youssoufa Moukoko verließen das Feld für Jamie Bynoe-Gittens, Giovanni Reyna und Sebastien Haller. Wenig später kamen Anton Stach und Angelo Fulgini per Doppelwechsel für Lee und Marcus Ingvartsen auf Seiten des 1. FSV Mainz 05 ins Match (63.). Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Reyna. In der Nachspielzeit war Reyna zur Stelle und markierte den Führungstreffer für den BVB (90.). Edin Terzic nahm mit der Einwechslung von Mats Hummels das Tempo raus, Julian Brandt verließ den Platz (90.). Unter dem Strich nahm Dortmund beim FSV einen Auswärtssieg mit.