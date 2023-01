Handball-WM 2023: Spanien besiegt Norwegen nach Drama in Verlängerung - Keeper de Vargas & Duschebajew Helden bei Halbfinal-Einzug

Was für ein Thriller! Nach zweimaliger Verlängerung ist Spanien in das Halbfinale bei der Handball-WM eingezogen.

Handball-WM: Spanien nach Overtime-Thriller gegen Norwegen weiter

Völlig kurios: Spanien, das nun in der Runde der letzten vier auf das gegen Ungarn mit 40:23 (21:12) völlig dominante Dänemark trifft, hatte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit noch zurückgelegen, ehe Alex Duschebajew mit der Schlusssirene den Ausgleich erzielte und sein Team in die Verlängerung führte.

Duschebajew und de Vargas Matchwinner

Die Dänen wiederum ließen am Mittwochabend in Stockholm überhaupt nichts anbrennen. Bester Werfer in der von Beginn an einseitigen Partie war Mathias Gidsel, der Rückraumspieler vom Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin versenkte neun seiner zehn Würfe.