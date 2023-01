UEFA entzieht Kasan den Supercup

Supercup findet nicht in Kasan statt © AFP/SID/SAEED KHAN

Der europäische Supercup wird nicht im russischen Kasan ausgetragen. Dies teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch mit. Stattdessen wird das Duell des Champions-League-Siegers gegen den Titelträger der Europa League am 16. August im Stadion von Olympiakos Piräus in Griechenland ausgespielt.