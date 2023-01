Slowakei Gastgeber der U21-EM 2025

Die U21-EM findet 2025 in der Slowakei statt. Das teilte die UEFA am Mittwoch mit.

Die U21-EM findet 2025 in der Slowakei statt. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch mit. Das Turnier mit 16 Mannschaften soll in acht Stadien in acht Städten ausgetragen werden. Die Qualifikation startet noch in diesem Jahr.