Transfer News: Reus-Theater? Was BVB-Boss Kehl vermeiden will

Die Frage um die Zukunft des langjährigen BVB-Profis war in den vergangenen Wochen in den Fokus gerückt. Reus ist, wie SPORT1 bereits berichtet hat , mit der aktuellen Situation unzufrieden. Dass vor Monaten schon Gespräche mit Top-Talent Moukoko geführt wurden, nicht aber mit Reus, stört die schwarz-gelbe Vereinsikone. (Bericht: BVB droht der Reus-Knall)

Reus bei RB Leipzig ein Thema?

„Da ist nichts dran. Wir machen uns in Ruhe Gedanken, was den Sommer betrifft. Über ablösefreie Spieler muss man sich Gedanken machen. Nicht mehr und nicht weniger ist dran“, sagte der 49-Jährige am Dienstag vor dem Bundesliga-Spiel bei Schalke 04 am Sky-Mikrofon.