Handball-WM 2023: "Waffe Nr. 1" - stoppt Frankreich heute Juri Knorr?

Frankreich gegen Deutschland - ein Handball-Klassiker steht am Mittwochabend an!

Stoppt Frankreich heute Knorr?

In der Zeitung L'Équipe fiel Mahés Lobeshymne sogar noch deutlicher aus: „In seinem Alter so effizient zu sein, so viel Gewicht auf ein Spiel zu legen, ist ziemlich beeindruckend. Er ist ein aufsteigender Stern im deutschen Handball."

Vor allem Knorrs Zusammenspiel mit den Kreisläufern sei gefährlich. „Es wird an uns liegen, ihm zu zeigen, dass unsere Verteidigung härter und besser ist als alles, was sie bei dieser Weltmeisterschaft bisher gesehen haben, und ihn zu stoppen", kündigte der französische Rückraum-Star, der zwischen 2008 und 2018 in Deutschland spielte und inzwischen in Veszprém aktiv ist, an.