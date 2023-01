Handball-WM 2023 heute LIVE: Deutschland - Frankreich, Viertelfinale im TV, Stream & Ticker

Ab sofort heißt es für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason: Alles oder nichts. In Danzig wartet am Mittwochabend zur Primetime der französische Rekordweltmeister als dickster aller Brocken im Kampf um das Halbfinale. (Alle Infos zur Handball-WM 2023)

„Das ist der schwerstmögliche Gegner. Wir müssen ein überragendes Spiel machen“, sagte Gislason, der sich schon vor der Weiterreise an die Ostsee ins Video-Studium gestürzt hatte.

Der erste Dämpfer im laufenden WM-Turnier - die Hauptrunden-Niederlage gegen Norwegen - ist abgehakt. Erstmals seit vier Jahren steht die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bei einer WM oder EM wieder in der K.o.-Runde, erstmals seit dem Wintermärchen von Polen 2016 könnte es für sie wieder aufs Treppchen gehen. (Knorr überragt: „Er steht auf jedem Zettel“)

So können Sie das WM-Viertelfinale Frankreich - Deutschland live verfolgen:

Handball-WM LIVE: Frankreich - Deutschland

Um mal wieder ganz weit vorne zu landen, muss das deutsche Team zunächst gegen einen großen Gegner endlich mal wieder überraschen. Der Glaube daran lebt auch in der Heimat, ganz Sport-Deutschland drückt den Handballern die Daumen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Viertelfinale überstehen“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert dem SID . (Die Topscorer der Handball-WM)

Auch Johannes Golla glaubt fest an das Weiterkommen. Auf dem knapp einstündigen Flug von Krakau nach Danzig habe jeder Spieler nach einer kurzen Nacht „probiert, ein paar Minuten die Augen zuzumachen“, berichtete der DHB-Anführer. „Ich hoffe, dass wir alle durch die Niederlage wachgerüttelt wurden und wir unseren Ausrutscher im Turnier jetzt hatten.

Im Abschlusstraining am Dienstagabend begrüßte Gislason alle 17 Spieler in Danzig, auch der erst am Vormittag nachnominierte Kreisläufer Tim Zechel (HC Erlangen) sowie der zuletzt angeschlagene Rückraumspieler Paul Drux (Füchse Berlin) mischten mit.