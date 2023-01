Bayer Leverkusen: Profivertrag für U19-Talent Ayman Aourir

Das teilte die Werkself am Mittwoch mit. Der 18 Jahre alte Deutsch-Marokkaner spielt seit 2018 in der Jugend von Bayer, in dieser Saison kommt der gebürtige Kölner in der U19 auf 15 Pflichtspieleinsätze und drei Torbeteiligungen. Eine Angabe über die Vertragsdauer machte Leverkusen nicht.