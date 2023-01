Bundesliga, FC Bayern: Ist Nagelsmanns Schaltzentrale kaputt?

Wie bereits in vielen Spielen zu Saisonbeginn und auch vergangenen Freitag beim 1:1 in Leipzig fehlte es gegen Köln an Balance im Zentrum. Während sich Sechser Kimmich als erste Anspielstation im Mittelfeld tief in der eigenen Hälfte positionierte, um das Spiel aufzubauen, dachte sein offensiver denkender Partner Goretzka in einigen Situationen sehr offensiv – und tauchte bisweilen sogar auf dem Flügel oder in der Spitze auf. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)