"Absoluter Schwachsinn": Ski-Alpin-Star Dreßen schimpft bei TV-Auftritt

Multimilliardär Eliasch - ehemaliger Chef des Sportartikelkonzerns Head - sieht nach eigenen Angaben „Potenzial“ in der Idee und löste damit anhaltende Debatten aus. In die sich nun auch Thomas Dreßen eingeschaltet hat.

Dreßen über Ski Alpin in Dubai: „Absoluter Schwachsinn“

Dreßen stellt klar: „Skifahren wird nie im Leben eine Weltsportart werden“

Allerdings dürfe man auch nicht vor der Realität die Augen verschließen, wie Dreßen klarstellte: „Skifahren wird nie im Leben eine Weltsportart werden. Dafür sind wir viel zu sehr an Orte und an Jahreszeiten gebunden.“

Aus diesem Grund sei es wichtig, sich an nachhaltigen Märkten auszurichten - und nicht an exotischen Orten. „Ich bezweifle, dass wenn in Dubai ein Rennen stattfindet, die Kinder in zehn, fünfzehn Jahren sagen: ‚Ja, wir wollen Skifahrer werden.‘“