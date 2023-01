Bundesliga: Nach dreieinhalb Jahren Köln - Wydra vor Rückkehr zu Rapid Wien

Nach dreieinhalb Jahren gehen Fußball-Bundesligist 1. FC Köln und Mittelfeldspieler Philipp Wydra getrennte Wege. Den Mittelfeldspieler zieht es zurück in die Heimat.

Philipp Wydra und der 1.FC Köln gehen fortan wieder getrennte Wege. Wie die Rheinländer am Mittwoch mitteilten, kehrt der österreichische U21-Nationalspieler mit sofortiger Wirkung zu seinem Ex-Klub Rapid Wien zurück. Dort ist der 20-Jährige vorerst für die 2. Mannschaft vorgesehen.

Bereits von 2012 bis 2019 durchlief Wydra die Rapid-Nachwuchsakademie, ehe er in die Kölner U17 wechselte. Beim FC kam der Mittelfeldspieler zuletzt in der Regionalliga West zum Einsatz, den Sprung in den Bundesligakader von Trainer Steffen Baumgart verpasste er.