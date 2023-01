Transfer News: BVB vor Transfer-Coup - 16 Jahre altes Talent vom RSC Anderlecht im Anflug

Borussia Dortmund zieht wohl ein Toptalent an Land: Ein erst 16 Jahre alter Flügelspieler vom RSC Anderlecht soll vor einem Wechsel zum BVB stehen.

Nach SPORT1 -Informationen steht Julien Duranville vor einem Wechsel vom RSC Anderlecht zum BVB. Der Bundesligist will für das erst 16 Jahre alte Toptalent, das noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, etwas weniger als 10 Millionen Euro in die Hand nehmen. Vertragslaufzeit: bis 2027.

Wie die L‘Équipe berichtet, ist bereits Einigkeit über einen Transfer erzielt. Demnach absolviere der schnelle und dribbelstarke Flügelflitzer schon am Donnerstag den Medizincheck beim BVB. Laut der französischen Zeitung überweise die Borussia 8,5 Millionen Euro, wobei mögliche Boni in Höhe von drei Millionen Euro dazukommen könnten.

Duranville, der in Emeka Obasi denselben Berater hat wie der frühere BVB-Star Jadon Sancho, gilt als Versprechen für die Zukunft, absolvierte in dieser Spielzeit sechs Einsätze in der belgischen Jupiler Pro League, wobei er einen Treffer erzielte.