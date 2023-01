Australian Open: Tennis-Legende fordert Liebes-Tabu mit Sprengkraft

Sie war die Nummer 3 der Weltrangliste. Sie gewann 1988 Olympia-Gold in Seoul. Und insgesamt 21 Grand-Slam-Titel im Doppel, 20 davon an der Seite ihrer langjährigen Spielpartnerin Martina Navratilova.

Pamela Howard „Pam“ Shriver ist in der Tennis-Szene ein Name mit Gewicht, auch durch ihre langjährige Experten-Tätigkeit für Sender ESPN, die BBC, ABC und CBS. (NEWS: Alles zum Tennis)

Aber Shriver sorgte am Rande des Turniers in Melbourne auch für Gesprächsstoff, indem sie den Blick auf ein für den Sport unangenehmes Thema lenkte: heikle Verhältnisse zwischen jungen Spielerinnen und ihren Trainern. Die Legende spricht bei dem Thema aus eigener, leidvoller Erfahrung - und fordert ein Umdenken, das für die Szene einschneidend wäre.

Pam Shriver fordert Liebes-Tabu zwischen Trainern und Spielerinnen

„Es wird so sehr akzeptiert, dass so etwas passiert. Das muss sich ändern in ‚Nein, das darf nicht passieren‘“, sagte die US-Amerikanerin in einem Interview mit Sydney Morning Herald und The Age: „Nachdem ich so viele Generationen von Spielerinnen gesehen habe, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten, möchte ich wirklich, dass die Spielerinnen mehr Einfluss auf die Trennung ihres Privatlebens von ihrem Berufsleben haben.“