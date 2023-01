Halbfinalpartien der Nations League ausgelost

In Nyon wurden die Nations-League-Halbfinals ausgelost © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Spanien gegen Italien und Niederlande gegen Kroatien: So lauten die beiden Halbfinalpartien der dritten Ausgabe der Nations League. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch in Nyon.