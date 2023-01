Bundesliga, FC Bayern: Yann Sommer überrascht von Tapalovic-Freistellung

Was für ein Kracher! Traumtor rettet Bayern

Beim Remis gegen den 1. FC Köln wurde der langjährige Gladbach-Keeper bereits in der 4. Minute überwunden - anschließend verhinderte Sommer einen höheren Rückstand.

„Wir waren in vielen Situationen häufig unsauber und sind nicht in diese Räume reingekommen, die wir brauchen, um viel Power nach vorne zu entwickeln“, kritisierte der 34-Jährige bei SPORT1 . „In der 2. Halbzeit war das viel besser, wir hatten viel Power, da haben wir uns gute Möglichkeiten herausgespielt und ein schönes Tor geschossen - leider einen Tick zu spät. Wenn wir früher das 1:1 schießen, dann ist der Sieg noch drin.“

Manuel Neuer? „Wir haben immer wieder Kontakt“

Angesprochen auf sein Start beim Rekordmeister schwärmte Sommer: „Ich wurde sehr gut empfangen und fange gerade an, mein neues Leben zu organisieren und probiere, für die Bayern ein guter Torwart zu sein.“

Manuel Neuer, der nach seinem Beinbruch in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird, sehe Sommer „fast täglich, Er macht die Reha bei uns an der Säbener Straße. Wir haben immer wieder Kontakt und sehen uns eigentlich täglich.“

Nur vier Tage Training mit Tapalovic

Den am Montag freigestellten Tapalovic hatte der 34-Jährige nur wenige Tage erlebt - und von dessen Bayern-Aus am gleichen Tag erfahren. Auf die Frage, ob er überrascht gewesen sei, antwortete der Keeper bei SAT1: „Ja, ich bin gestern informiert worden. Es war eine klubinterne Entscheidung. Er hat mich toll empfangen, als ich in München angekommen bin.“