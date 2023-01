Handball-WM: DHB-Comeback? Pekeler lässt aufhorchen

2016-Europameister Hendrik Pekeler kann sich eine Rückkehr in die Handball-Nationalmannschaft vorstellen.

„Es gab an Weihnachten eine kleine Abstimmung innerhalb der Familie, ob ich wieder Nationalmannschaft spielen soll. Das Ergebnis war 10:0, dass ich wieder spielen soll“, sagte der Kreisläufer von Rekordmeister THW Kiel im Podcast der Rhein-Neckar Löwen und ergänzte: „Ich habe mich enthalten.“

Nach der derzeit laufenden Weltmeisterschaft in Polen und Schweden wolle Bundestrainer Alfred Gislason ihn kontaktieren, führte Pekeler aus: "Wenn ich merke, ich habe ein gutes Gefühl und keine Probleme, dann werden wir uns zusammensetzen und eine Lösung finden."

„Wenn ich weiterhin Probleme habe ...“

Pekeler hatte im Anschluss an die Olympischen Spiele 2021 erklärt, mindestens eine „längere Pause“ in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) einzulegen. Seitdem kam der 31-Jährige nicht mehr zum Einsatz. Im kommenden Jahr findet in Deutschland die Europameisterschaft (10. bis 28. Januar 2024) statt.