Bundesliga: FC Schalke 04 wieder am Abgrund - Kommentar von Pit Gottschalk

Die Hinrunde ist fast zu Ende, die Fakten sprechen die Wahrheit aus: Schalke spielt am Abgrund.

Schalke müsste in der Rückrunde 28 bis 30 Punkte in 17 Spielen holen, um die Aufholjagd erfolgreich zu gestalten. Das wird kaum passieren. So ein 1:6 wie gestern Abend gegen RB Leipzig ist Ausdruck großer Hilflosigkeit. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)