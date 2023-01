Bundesliga: Hertha-Boss Bobic zerlegt eigene Spieler: "Wirklich unterirdisch" - Schwarz nicht zur Debatte

Nach dem miserablen Start in das Kalenderjahr liegen die Nerven bei Hertha BSC blank. Vor dem Stadtderby gegen Union findet Fredi Bobic gegenüber seiner Mannschaft klare Worte.

Die Hertha hat nach 17 Spielen erst 14 Punkte und befindet sich als Vorletzter der Tabelle in akuter Abstiegsnot. Zeigte sich die alte Dame über weite Strecken der Saison immerhin aufopferungsvoll und kampfbereit, glich der Auftritt am Dienstagabend einem sportlichen Totalausfall. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bobic nannte die erste Halbzeit gar „das Schlechteste, was ich in dieser Saison gesehen habe. Das war wirklich unterirdisch. Wir sind kopflos rumgerannt. Die nächsten Tage werden für die Jungs hart werden.“ Am Samstag trifft die Hertha im wichtigen Stadtderby auf Union Berlin.